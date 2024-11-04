ВС РФ уничтожили более 1500 украинских боевиков в зоне СВО

Подразделения ВС РФ уничтожили более 1550 боевиков, семь единиц бронетехники и семь складов с боеприпасами ВСУ за сутки. Бойцы почти всех группировок российских сил смогли продвинуться вперед и улучшить свое положение.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и уничтожила до 440 украинских военных, танк, три склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

«Южная» группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника и успешно отбила контратаку. ВСУ лишились более 490 человек, боевой бронемашины Kirpi турецкого производства, двух складов боеприпасов и шести станций РЭБ.

Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение и отразила 10 контратак противника, который лишился более 420 военных, бронетранспортера М113 и ББМ HMMWV производства США, ББМ «Козак».

Бойцы «Востока» улучшили положение по переднему краю и успешно отбили три контратаки ВСУ. Потери противника составили до 110 боевиков, две ББМ.

Группировка «Север» на Харьковском направлении уничтожила свыше 25 украинских военных. Бойцы «Днепра» ликвидировали до 65 боевиков, два склада с боеприпасами.

Авиация, ударные БПЛА, ракетчики ВС РФ разбили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики и НПЗ, используемые для обеспечения ВСУ. Также поражены сборочные цеха и склады с готовыми безэкипажными катерами. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу Hammer, 42 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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