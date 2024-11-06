ВС РФ освободили Максимовку и Антоновку в ДНР

Бойцы группировок «Восток» и «Юг» ВС РФ взяли под контроль поселения Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике. Российские военные за сутки уничтожили истребитель МиГ-29, 1830 боевиков и 11 единиц бронетехники в зоне СВО, следует из данных Минобороны РФ.

В результате успешных наступательных действий «Южная» группировка освободила населенный пункт Антоновка в ДНР и отбила одну контратаку противника. Потери ВСУ составили до 645 человек, боевую машину пехоты, склад боеприпасов.

Бойцы «Востока» взяли под контроль населенный пункт Максимовка в ДНР и успешно отбили контратаку штурмовой группы ВСУ. Киевский режим лишился до 125 военных, танка, БМП, двух боевых бронемашин.

Группировкам «Запад» и «Центр» удалось улучшить тактическое положение и занять более выгодные рубежи. В общей сложности бойцы отразили восемь контратак противника и уничтожили до 960 украинских боевиков, два танка, две ББМ, бронетранспортер М113 производства США, склад боеприпасов.

Группировка «Север» на Харьковском направлении ликвидировала до 30 украинских военных, склад боеприпасов. Бойцы «Днепра» уничтожили до 70 военных противника, одну ББМ, склад боеприпасов.

Авиация, ударные беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили инфраструктуру военных аэродромов, цех по сборке дронов, используемые для обеспечения ВСУ объекты энергетики и топливной инфраструктуры. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 23 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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