ВС РФ отбили 18 контратак и продвинулись на четырех направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне специальной военной операции. За сутки бойцы ВС РФ отбили 18 контратак штурмовых групп, уничтожив более 1,9 тыс. боевиков ВСУ и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За последние 24 часа улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции подразделения группировок войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Южной». Северная группировка войск нанесла поражение формированиям врага на Харьковском направлении, а группировка войск «Днепр» бьет по противнику в Запорожской и Херсонской областях.

Потери ВСУ за сутки составили до 1985 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий «Leopard», семь броневиков, 25 автомобилей и 13 артустановок. Уничтожены три станции РЭБ и семь полевых складов с боеприпасами.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS и 71 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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