ВС РФ освободили Ровнополь и продвинулись на четырех направлениях

Российские бойцы освободили населенный пункт Ровнополь в Донецкой Народной Республике. За сутки ВС РФ уничтожили более 2000 украинских боевиков и 12 единиц бронетехники противника в зоне СВО, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Восток» взяла под контроль Ровнополь в ДНР и уничтожила до 150 украинских военных, бронетранспортер. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Группировка войск «Север» на Харьковском направлении уничтожила до 110 украинских военных, сборочный цех по БПЛА около Уд, Вильчи, Краснокутска, Одноробовки и Липцов Харьковской области.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и отразила семь контратак противника в районе Новоплатоновки, Загрызово, Петропавловки Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. ВСУ лишились до 500 человек, трех танков, двух боевых бронемашин, двух станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», пяти полевых складов боеприпасов.

«Южная» группировка также улучшила положение по переднему краю и ликвидировала до 720 боевиков, два танка, две станции РЭБ «Анклав-Н», два склада боеприпасов под Янтарным, Дружковкой, Дылеевкой, Резниковкой, Привольем, Миньковкой, Курахово, Дроновкой и Северском в ДНР.

Группировка «Центр» продолжила пробиваться вглубь обороны противника и успешно отбила 10 контратак. Противник лишился более 480 военных, танка, трех ББМ около Андреевки, Дзержинска, Щербиновки, Петровки, Сухого Яра и Димитрова в ДНР.

Группировка «Днепр» ликвидировала до 65 украинских военных, станцию РЭБ «Анклав-Н» в районе Пятихаток, Степногорска Запорожской области, Михайловки, Антоновки и Шляхового Херсонской области.

Авиация, ударные беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили инфраструктуру военных аэродромов противника, объекты энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, скопления боевиков и военной техники ВСУ в 139 районах. Средства ПВО за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 85 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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