ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами – ранены 12 человек

Украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике кассетными боеприпасами. В результате ранены 12 мирных жителей.

«ВФУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали двенадцать мирных жителей. Всем сейчас оказывается помощь», – сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ВСУ прицельно бьют по критической инфраструктуре и беззащитным людям. Ремонтники до сих пор работают над восстановлением систем жизнеобеспечения Горловки после недавнего обстрела.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube