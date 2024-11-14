ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами – ранены 12 человек

Украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике кассетными боеприпасами. В результате ранены 12 мирных жителей.
«ВФУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали двенадцать мирных жителей. Всем сейчас оказывается помощь», – сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что ВСУ прицельно бьют по критической инфраструктуре и беззащитным людям. Ремонтники до сих пор работают над восстановлением систем жизнеобеспечения Горловки после недавнего обстрела.
Горловка, Наталья Рязанова
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