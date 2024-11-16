ВСУ на курском направлении потеряли почти 33 тысячи человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли почти 33 тысячи человек, а также 213 танков, сообщает Минобороны России.

В пресс-релизе, в частности, приводятся млеющие цифры: «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 930 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1 167 боевых бронированных машин, 951 автомобиль, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 65 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО».

Кроме того, на курском направлении ВСУ было потеряно 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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