Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Центральной группировкой войск взят под контроль поселок Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ отбили 17 контратак штурмовых групп ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение десяткам бригад противника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и ДНР.

Потери киевского режима за сутки составили 1,9 тыс. военнослужащих, два танка, шесть броневиков, 27 автомобилей, 26 артустановок различного калибра, десять станций РЭБ и девять полевых складов с боеприпасами.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы «Hammer», четыре реактивных снаряда HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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