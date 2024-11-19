Российские бойцы освободили населенный пункт Новоселидовка в Донецкой Народной Республике. За сутки в зоне СВО уничтожены более 1200 украинских боевиков и 17 единиц бронетехники, следует из сводки Минобороны РФ.

Группировка «Центр» в результате активных наступательных действий освободила Новоселидовку в ДНР и успешно отбила шесть контратак штурмовых групп противника. На этом направлении ВСУ потеряли более 310 военных, две ББМ.

Активные бои шли на западном и южном направлениях. Группировки «Запад» и «Юг» улучшили тактическое положение и ликвидировали до 510 и 550 украинских боевиков соответственно. Бойцы «Востока» также заняли более выгодные рубежи и позиции.

Всего за сутки российские бойцы отразили 13 контратак противника, уничтожили до 1250 боевиков и 17 единиц бронетехники, включая танк Leopard производства ФРГ. Также ликвидированы четыре станции радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов ВСУ.

ВС РФ также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Средства ПВО за сутки сбили пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS, 85 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube