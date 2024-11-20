ПВО за три часа сбила 42 беспилотника ВСУ

ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа за три часа накануне вечером. Атака продолжалась с 21.00 до 23.55 по московскому времени. 32 БПЛА были сбиты над Брянской областью, сообщило Минобороны России.

«Девятнадцатого ноября с 21.00 до 23.55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении Минобороны РФ в тг-канале.

Над Брянской областью уничтожили 32 БПЛА, пять беспилотников сбиты над Смоленской область, два – над Московской областью и по одному БПЛА обезвредили над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.

Отметим, что атаки ВСУ с помощью БПЛА носят ежедневный характер.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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