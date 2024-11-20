Неизвестный в Словении крикнул жене Зеленского, что Россия победит Украину

Выступление жены Владимира Зеленского Елены в Университете в Любляне отменили по неизвестным причинам, передает Словенское телеграфное агентство.

Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление на факультете политических наук по неизвестным причинам, уточняет СТА.

Примечательно, что ранее Зеленская вместе с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем посетила Национальную университетскую библиотеку, где произошел неприятный для нее инцидент. Внезапно неизвестный мужчина начал выкрикивать, что Россия в конфликте на Украине.

Уточняется, что полиция установила его личность, но неизвестно, будут ли какие-либо правовые последствия для него.

Ранее общественное движение «Словения против русофобии» в соцсетях призвало граждан на акцию протеста перед зданием университета из-за приезда Зеленской. Она прибыла в страну по приглашению президента для участия в заседании словенского НКО ITF Enhancing Human Security, сообщается, что визит направлен на решение гуманитарных проблем.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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