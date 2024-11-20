«Если помощь США сократят, то проиграем» – Зеленский

Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны США.

«Если помощь сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», – сказал он 19 ноября в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

При этом Зеленский сказал, что если администрация избранного президента США Дональда Трампа примет решение сократить военную помощь, то это будет «американским выбором», а Киев «решит, что с этим делать».

Администрация американского президента Джо Байдена активно поддерживала Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта помощь включала поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $59 млрд.

Как напоминает ТАСС, Трамп во время своей предвыборной кампании декларировал, что намерен положить конец украинскому конфликту. Зеленский ранее не раз заявлял, что существует риск прекращения американской поддержки Киева в случае возвращения Трампа в Белый дом.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube