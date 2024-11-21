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Четверг, 21 ноября 2024, 14:47 мск

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Венгрия на всякий случай ставит ПВО на границе с Украиной

Венгрия собирается развернуть систему противовоздушной обороны на северо-востоке страны, поскольку угроза эскалации войны РФ против Украины «велика как никогда», заявил министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий, сообщает Reuters.

По его словам, он приказал установить на северо-востоке недавно закупленные системы контроля воздушного пространства и противовоздушной обороны, «чтобы подготовиться ко всему возможному». Министр при этом не уточнил, какие именно части венгерской системы ПВО будут установлены на границе с Украиной.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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