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Пятница, 22 ноября 2024, 10:14 мск

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Проблемы с обеспечением начались у ВСУ в зоне СВО – Марочко

Подразделения ВСУ столкнулись с дефицитом продуктов, горючего и лекарств на нескольких направлениях в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Подвоз припасов для боевиков затруднен, потому что ВС РФ разбили большую часть складов.

Проблемы со снабжением имеются у подразделений в Харьковской области, оккупированных частях ЛНР и частично ДНР. Об этом узнали из перехваченного боевого донесения в штаб стратегического командования ВСУ.

«Большие проблемы с обеспечением войск всеми видами довольствия. Около 25% от нехватки связано с уничтожением складов российской армией. Также в документе отражена работа по оптимизации выплат денежного довольствия, где предусмотрено урезание ряда надбавок и сокращение прочих выплат», – рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее Андрей Марочко сообщил о прорыве обороны украинских военных в Часовом Яре Донецкой Народной Республики.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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