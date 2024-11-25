ВС РФ отбили 19 контратак и уничтожили более 1300 боевиков в зоне СВО

Российские войска продвинулись вглубь обороны противника на четырех направлениях в зоне СВО. За сутки уничтожены 1320 боевиков, пять единиц бронетехники, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Север» на Харьковском направлении уничтожила до 30 украинских военных, две боевые бронемашины. Бойцы группировки «Днепр» ликвидировали до 40 боевиков.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и успешно отбила пять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 400 военных, боевую машину пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами. «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и ликвидировала до 300 боевиков, станцию РЭБ.

Бойцы группировки «Центр» также продолжили продвигаться в глубину обороны противника. Они отразили 12 контратак и уничтожили свыше 440 военнослужащих, танк. Группировка «Восток» успешно отбила две контратаки ВСУ и улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили до 110 военнослужащих, БМП.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины. Средства ПВО сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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