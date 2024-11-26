Российские силы продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ взяли под контроль село Копанки в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска отбили 17 контратак штурмовых групп, заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям нескольких десятков бригад ВСУ. Потери киевского режима за сутки составили 1675 военнослужащих, четыре танка, три броневика, 21 автомобиль, 11 артустановок различного калибра, две станции РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб «Hammer», реактивный снаряд системы HIMARS и 71 беспилотник самолетного типа, в том числе 56 вне зоны проведения СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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