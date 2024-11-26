ВСУ атаковали ЗАЭС с помощью ракет и ударных дронов

За прошедшие сутки ВСУ произвели пять обстрелов и трижды атаковали с помощью дронов Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Минобороны России.

В результате обстрелов и налета БПЛА коптерного типа никто не пострадал. Незначительные повреждения получило одно административное здание.

Два дрона были перехвачены средствами противовоздушной обороны, еще один беспилотник подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

«В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube