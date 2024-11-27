Российские бойцы освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике. За сутки в зоне СВО уничтожены 1535 украинских боевиков, семь единиц бронетехники, склад ракетно-артиллерийского вооружения, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка ВС ФР «Центр» также успешно отразила 10 контратак и ликвидировали до 415 украинских военных. Бойцы «Юга», «Запада» и «Востока» также улучшили положение по переднему краю. Они отбили в общей сложности 10 контратак противника, уничтожили четыре склада с боеприпасами, склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Группировка «Север» на Харьковском направлении ликвидировала склад боеприпасов, «Днепр» – станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

За сутки в зоне СВО противник лишился 1535 боевиков, семи единиц бронетехники. ВС РФ разбили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Средства ПВО сбили 54 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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