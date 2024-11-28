США готовы передать Украине еще оружие и мины на 700 млн долларов

Уходящая администрация США готовится предоставить Украине очередной пакет военной помощи на $725 млн, сообщает Reuters.

По словам источника из числа должностных лиц США, в пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники, мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Вооружения передадут Киеву со складов США.

Как ожидается, украинской стороне также предоставят управляемые ракеты GMLRS с кассетной боевой частью. По сведениям агентства, Конгресс 2 декабря будет уведомлен о передаче Киеву этого пакета военной помощи. Не исключается, что администрация США изменит решение о том, какие вооружения в него будут включены.

Пентагон на прошлой неделе подтвердил, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на Украине. В ведомстве уточнили, что речь идет о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя некоторое время.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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