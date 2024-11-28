Европа не сможет заместить США в вопросе поставок оружия на Украину

Европейские страны не смогут восполнить нехватку вооружений у украинских военных в случае отказа новой американской администрации предоставлять Киеву военную помощь. С такой оценкой выступило в среду агентство «Блумберг», сообщает ТАСС.

Вооруженные силы Украины чрезвычайно зависят от поставок Соединенными Штатами боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, пишет издание. Россия же производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, подчеркивает агентство.

Победа на выборах Дональда Трампа, как отмечается, может ознаменовать для стран Европы «наихудший сценарий», согласно которому они будут вынуждены не только отвечать за собственную безопасность, но и оказывать военную помощь Украине уже без поддержки Вашингтона. Европейские столицы осознают, что никакие шаги «не позволят им в обозримой перспективе играть [для Киева] ту же роль», которая сегодня отводится США с точки зрения объемов военной помощи.

Действующий американский лидер демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube