Российские войска продвинулись на новые рубежи на трех направлениях в зоне СВО. За сутки ликвидированы до 1505 украинских боевиков, пять единиц бронетехники и пять складов боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ.

Подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении уничтожили до 60 военных ВСУ, склад боеприпасов. Усилиями группировки войск «Днепр» противник лишился еще 75 человек.

Группировка «Запад» заняла новые рубежи, продвинувшись под Кучеровкой, Двуречным, Загрызово в Харьковской области, а также Кировском, Ивановкой и Северском в ДНР. Бойцы успешно отбили три контратаки штурмовых групп ВСУ и уничтожили до 480 боевиков, две боевые машины пехоты, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада с боеприпасами.

Группировки «Восток» и «Юг» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В общей сложности потери ВСУ составили до 475 человек, станцию РЭБ «Буковель-AD», боевую бронемашину, два склада с боеприпасами.

Бойцы «Центра» успешно отбили шесть контратак штурмовых групп ВСУ и уничтожили до 415 боевиков, две ББМ.

Авиация, ударные беспилотники, ракетчики и артиллерия продолжили удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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