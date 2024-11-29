Дезертирство стало главной проблемой киевского режима. Украинские военные целыми подразделениями бегут с поля боя из-за «отсутствия каких-либо перспектив», пишет агентство Associated Press.

«Десятки тысяч уставших и лишенных всякой надежды украинских военнослужащих покидают позиции, чтобы скрыться в неизвестности. Это превратило боевые планы в песок, который ускользает сквозь пальцы военных командиров», – говорится в статье.

Украинский военный аналитик Александр Коваленко предупредил, что проблема стоит остро и будет усугубляться. А чиновник из Киева пожаловался агентству, что из-за бегства солдат гибнут их товарищи, а Украина теряет все больше населенных пунктов.

«У нас было несколько ситуаций, когда как крупные, так и небольшие подразделения бежали с поля боя. Они обнажали фланги, и противник заходил на эти фланги», – сказал чиновник.

Военные бегут не только из-под огня ВС РФ. Многие уходят в отпуск по болезни и больше не возвращаются на фронт. Участились случаи, когда солдаты в разгар боевых действий отказываются выполнять приказы и устраивают конфликты с командирами.

По данным Минобороны РФ, только в Курской области за время боевых действий противник потерял более 36260 военнослужащих.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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