Армия России уничтожила более 1500 боевиков и 10 единиц бронетехники ВСУ за сутки

Подразделения ВС РФ продолжили продвигаться вглубь обороны противника и улучшили свои позиции на четырех направлениях в зоне СВО. За сутки российские бойцы уничтожили около 1510 боевиков и 10 единиц бронетехники противника, следует из данных Минобороны РФ.

Бойцы «Южной» группировки вели активные бои и улучшили положение по переднему краю. Они успешно отбили контратаку противника и ликвидировали до 345 украинских военных, танк, бронетранспортер М113 и бронемашину HMMWV производства США, полевой склад боеприпасов.

ВСУ чаще всего пытались контратаковать на центральном направлении, но все 11 контратак были успешно отбиты. Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции, уничтожила более 510 боевиков, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и М1117, две боевые бронемашины «Козак».

Бойцы «Запада» и «Востока» также улучшили тактическое положение. В сумме они отразили шесть контратак противника, уничтожили до 555 боевиков, БМП, две станции РЭБ «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

Группировка «Север» на Харьковском направлении ликвидировала более 30 украинских военных, группировка «Днепр» – до 70. В общей сложности уничтожены одна ББМ, две станции РЭБ, три склада с боеприпасами.

ВС РФ разбили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины. Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube