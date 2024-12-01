Российские силы взяли под контроль еще два поселения в Донецкой Народной Республике: Ильинку и Петровку. Также разбили украинские цеха по сборке БПЛА и склады с готовыми дронами, сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка в ДНР. Активные бои шли около Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Курахово и Дылеевки в ДНР. Потери противника составили до 380 военных, бронетранспортер М113 производства США.

Группировка «Центр» тоже решительно продвинулась вперед и взяла под контроль Петровку в ДНР. Бойцы успешно отбили 11 контратак противника и уничтожили более 470 боевиков, две боевые бронемашины «Козак» в районе Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари в ДНР.

Также активные бои шли под Новомлынском, Ковшаровкой, Двуречной, Загрызово, Купянском, Петропавловкой Харьковской области, Торским и Северском в ДНР. На этом направлении Армия России отразила 11 контратак штурмовых групп ВСУ. В результате группировка «Запад» улучшила тактическое положение и ликвидировала до 500 боевиков, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Группировка «Север» на Харьковском направлении успешно отбила две контратаки и уничтожила до 30 украинских военных, бронетранспортер. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и ликвидировала до 100 боевиков, боевую бронемашину HMMWV производства США. Группировка «Днепр» ликвидировала до 85 военнослужащих, станцию РЭБ, два склада боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбила инфраструктуру военных аэродромов, сборочные цеха и склады с готовыми БПЛА. Средства ПВО сбили 55 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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