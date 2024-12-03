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Вторник, 3 декабря 2024, 11:10 мск

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Российской армии осталось выбить ВСУ из пяти населенных пунктов ЛНР

Фото Минобороны РФ

До полного освобождения Луганской народной республики российским войскам осталось выбить ВСУ из пяти населенных пунктов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за минувший месяц российская армия значительно продвинулась и взяла под контроль большую часть административной границы ЛНР.

«На данный момент осталось освободить три населенных пункта Сватовского муниципального округа (Надия, Новоегоровка, Петровское), один населенный пункт Кременского муниципального округа (Новолюбовка) и один Лисичанского муниципального округа (Белогоровка)», – сообщил Марочко в своем телеграм-канале.

Эксперт добавил, что почти все эти населенные пункты получили критические разрушения в результате действий ВСУ.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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