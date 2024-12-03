До полного освобождения Луганской народной республики российским войскам осталось выбить ВСУ из пяти населенных пунктов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за минувший месяц российская армия значительно продвинулась и взяла под контроль большую часть административной границы ЛНР.

«На данный момент осталось освободить три населенных пункта Сватовского муниципального округа (Надия, Новоегоровка, Петровское), один населенный пункт Кременского муниципального округа (Новолюбовка) и один Лисичанского муниципального округа (Белогоровка)», – сообщил Марочко в своем телеграм-канале.

Эксперт добавил, что почти все эти населенные пункты получили критические разрушения в результате действий ВСУ.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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