Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ под Купянском

Российские военные прорвали оборону украинских формирований на еще одном участке фронта под Купянском Харьковской области, взяв под огневой контроль важный участок трассы Двуречная – Купянск. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Передовым подразделениям ВС РФ удалось прорвать оборонительную линию ВСУ северо-западнее Мясютовки и занять более выгодные рубежи и позиции, уточнил он.

Вклинивание в оборону украинских боевиков позволило российским силам взять под огневой контроль порядка 2 км трассы Двуречная – Купянск, которой до недавнего времени активно пользовались ВСУ, добавил Марочко.

Эксперт также отметил, что украинские войска надеются вернуть контроль над утерянными позициями, поскольку дорога имеет важное логистическое значение. С этой целью перебрасываются резервы в районы населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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