Российские подразделения взяли под контроль села Романовка в Донецкой народной республике и Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки в зоне СВО уничтожены более 1640 украинских боевиков, четыре склада с боеприпасами, 10 единиц бронетехники. Кроме того, ВС РФ поразили объекты энергетики ВПК Украины и инфраструктуру военных аэродромов.

Село Романовка, расположенное южнее города Курахово, было освобождено подразделениями группировки войск «Юг». Бойцы «Южной» группировки также нанесли поражение силам трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск в ДНР. Противник лишился до 370 военнослужащих, БМП, станции РЭБ и склада боеприпасов.

Село Новодаровка взято под контроль бойцами группировки «Восток». Поселение было захвачено ВСУ в ходе летнего наступления 2023 года, но спустя почти полтора года российские силы освободили его. Формирования группировки нанесли удары по силам противника в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь в ДНР и отразили две контратаки. В результате были уничтожены до 155 украинских боевиков, танк, четыре броневика и САУ «Акация».

Подразделения группировок «Запад» и «Центр» улучшили свое тактическое положение, отразив 23 контратаки штурмовых групп ВСУ и уничтожив в общей сложности до 1005 украинских боевиков. Также бойцы разбили три склада с боеприпасами, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», шесть орудий артиллерии и четыре боевые бронемашины.

В целом за минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Из сводки Минобороны также следует, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников, четыре из них были уничтожены вне зоны проведения СВО.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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