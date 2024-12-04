Подразделения ВС РФ за сутки уничтожили до 1615 украинских боевиков и 11 единиц бронетехники в зоне СВО. Российские бойцы успешно продвинулись на четырех направлениях, заняв более выгодные рубежи, следует из данных Минобороны РФ.

Бойцы успешно отбили 21 контратаку противника в общей сложности. Группировка «Север» на Харьковском направлении уничтожила до 30 украинских военных, группировка «Днепр» – до 55, а также станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение и ликвидировали до 500 боевиков, две боевые бронемашины, станцию РЭБ «Захист-АФ», два склада с боеприпасами. Бойцы «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи, уничтожили до 350 боевиков, две боевые машины пехоты, склад боеприпасов.

Группировка «Центр» также улучшила положение по переднему краю и уничтожила до 530 украинских военных, бронетранспортер, четыре ББМ «Казак». Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, который лишился до 150 военных, танк, бронетранспортер, две станции РЭБ.

ВС РФ разбили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов противника. Средства ПВО сбили 61 беспилотник самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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