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Суббота, 7 декабря 2024, 05:55 мск

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Словакия сокращает объемы помощи беженцам с Украины

С 1 марта следующего года Словакия сократит финансовую поддержку при оплате жилья прибывающим с Украины беженцам. Соответствующий закон подписал президент республики Петер Пеллегрини, сообщило информационное агентство TASR.

Таким образом, уточняет ТАСС, с весны следующего года беженцы с Украины смогут рассчитывать на государственную финансовую поддержку при оплате жилья в течение 60 дней вместо 120, как сейчас. Также до двух месяцев сократится для них возможность использовать государственные дотации при ночлеге в специализированных центрах для мигрантов.

Национальный совет Словакии утвердил закон с поправками о финансовой поддержке оплаты жилья беженцам с Украины в июне текущего года. МВД республики проинформировало тогда, что предусмотренные меры коснутся 20 тысяч украинцев.

Братислава, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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