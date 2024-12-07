Словакия сокращает объемы помощи беженцам с Украины

С 1 марта следующего года Словакия сократит финансовую поддержку при оплате жилья прибывающим с Украины беженцам. Соответствующий закон подписал президент республики Петер Пеллегрини, сообщило информационное агентство TASR.

Таким образом, уточняет ТАСС, с весны следующего года беженцы с Украины смогут рассчитывать на государственную финансовую поддержку при оплате жилья в течение 60 дней вместо 120, как сейчас. Также до двух месяцев сократится для них возможность использовать государственные дотации при ночлеге в специализированных центрах для мигрантов.

Национальный совет Словакии утвердил закон с поправками о финансовой поддержке оплаты жилья беженцам с Украины в июне текущего года. МВД республики проинформировало тогда, что предусмотренные меры коснутся 20 тысяч украинцев.

Братислава, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube