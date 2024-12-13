Группировка «Восток» за месяц освободила семь населенных пунктов в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов на пункте управления группировки войск «Восток» провел рабочее совещание, в ходе которого заслушал доклады командования по обстановке, характеру действий противника и выполнению боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как доложил командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Андрей Иванаев, за месяц подразделения группировки освободили от ВСУ семь населенных пунктов и взяли под контроль участок местности общей площадью свыше 300 квадратных километров. Как отметили в ведомстве, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе благодаря эффективному применению высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.

Главе Минобороны также представили результаты модернизации штатного вооружения для улучшения эффективности борьбы с дронами ВСУ. Кроме того, Белоусову показали средства связи и образцы роботизированных комплексов разного назначения, которые применяются в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения.

Министр обороны выразил благодарность командному составу подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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