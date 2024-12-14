ПВО сбила под Херсоном самолет тактической авиации ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны в Херсонской области сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Он уточнил, что украинский военный самолет был уничтожен севернее Херсона, передает ТАСС.

Отметим, в 12:50 губернатор региона Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Спустя немногим более часа воздушную тревогу отменили.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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