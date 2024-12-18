ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке – погиб мирный житель

Украинские войска нанесли удар по центральному рынку в Новой Каховке Херсонской области. В результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщила администрация города в своем тг-канале.

«Киевский режим обстрелял территорию центрального рынка Новой Каховки. В результате данного обстрела погиб мужчина, получивший травмы несовместимые с жизнью», – сказано в сообщении.

В результате обстрела также получили повреждения станция технического обслуживания, легковой автомобиль, два закрытых бокса автозаправочной станции и магазин одежды.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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