ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке – погиб мирный житель

Украинские войска нанесли удар по центральному рынку в Новой Каховке Херсонской области. В результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщила администрация города в своем тг-канале.
«Киевский режим обстрелял территорию центрального рынка Новой Каховки. В результате данного обстрела погиб мужчина, получивший травмы несовместимые с жизнью», – сказано в сообщении.
В результате обстрела также получили повреждения станция технического обслуживания, легковой автомобиль, два закрытых бокса автозаправочной станции и магазин одежды.
Геническ, Наталья Петрова
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