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Четверг, 19 декабря 2024, 12:33 мск

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Лондон обещает Украине дополнительный пакет помощи на 225 млн фунтов

Великобритания направит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов. Об этом министр обороны королевства Джон Хили сообщил во время встречи с главой украинского военного ведомства Рустемом Умеровым во время визита в Киев.

Как пишут иностранные СМИ, Великобритания увеличит поставки на Украину средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников и боеприпасов для военно-морских подразделений. Оборудование будет доставляться через один из международных фондов, западные союзники разделят расходы.

По словам Хили, Британия и дальше намерена поддерживать военный потенциал Украины на поле боя, обучать ее солдат, а также усиливать давления на Россию.

Лондон, Ефим Каренок

© 2024, РИА «Новый День»

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