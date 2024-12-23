Армия России заняла микрорайон «Северный» в Часовом Яре – глава ДНР

Российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бойцы ВС РФ ведут успешную работу на территории города.

«Район «Северный» в самом Часовом Яре, по сути, находится под контролем Вооруженных сил РФ», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Этот микрорайон находится около промзоны огнеупорного завода. Как отметил руководитель республики, российские силы продвигаются не так быстро, как хотелось бы, но успешно – тяжелыми усилиями город освобождается.

На прошлой неделе Пушилин сообщал, что за ВСУ пока остается высотная застройка за огнеупорным заводом, где противник «пока имеет возможность удерживаться».

Глава ДНР сегодня также заявил, что ВС РФ продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в республике.

Продолжается «выдавливание противника из Курахова <…> и уже только на северо-западе в Курахове противник еще имеет возможность находиться, но есть ощущение, что это ненадолго», – рассказал Пушилин.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube