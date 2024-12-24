Более сотни боевиков ВСУ окружены у Великой Новоселки в ДНР

Свыше 100 украинских бойцов попали в окружение южнее поселка Великая Новоселка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В районе Великой Новоселки более 100 боевиков ВСУ попали в котел севернее Макаровки, выбор у них невелик: сдаться или быть уничтоженными», – рассказал он ТАСС.

Украинские силы попали в окружение на участке между населенными пунктами Благодатное, Макаровка, Сторожевое, уточнил Рогов. Отметим, что все три села находятся под контролем ВС РФ.

Общественник также сообщил, что российские военные за счет продвижения у села Сторожевое взяли под огневой контроль автодорогу между Великой Новоселкой и городом Гуляйполе в Запорожской области. По его словам, в итоге у ВСУ еще больше осложнится снабжение группировки в Великой Новоселке и переброска туда подкрепления.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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