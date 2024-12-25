Массированный ракетный удар нанесен по объектам энергетики Украины

Украина утром 25 декабря подверглась массированному ракетному удару на фоне объявленной по всей территории страны воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна.ua». Российская армия наносит комбинированный ракетный удар по целям на Украине, пишет тг-канал «Военная хроника». Серия мощных взрывов прозвучала в Харькове, Днепропетровске, Кременчуге, Кривом Роге, Ивано-Франковской области. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что под атакой находятся энергообъекты страны. «Укрэнерго» ввело ограничения в подаче электроэнергии.

«По Украине наносится комбинированный ракетный удар. Работают Х-101, «Искандеры», дроны и, похоже, вообще всё, что умеет летать и взрываться… Основная часть целей поражена в Днепропетровске и Харьковской области», – говорится в публикации «Военной хроники».

По информации мониторинговых каналов, в Харькове зафиксировано до 10 прилетов. После взрывов в ряде районов города пропали свет, вода и отопление. В городе возникло несколько пожаров, сообщили местные власти. Порядка 15 взрывов раздались в Днепропетровске. Также сообщается о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где находится Бурштынская ТЭС. По предварительным данным, удары также нанесены по Приднепровской ТЭС в Днепропетровске и Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, а также по трем ГЭС на Днепре – в Днепродзержинске, Светловодске и Каневе. Помимо этого, атакована Славянская ТЭС в подконтрольном Украине Краматорском районе ДНР.

«Укрэнерго» объявило об отключениях электроэнергии в связи с ракетной атакой. В Черниговской, Черкасской и Запорожской областях введены графики отключения света. Как пишут украинские каналы, зафиксированы существенные прилеты по энергетике, из-за чего будут большие проблемы со светом. Кроме того, по их данным, поражены объекты водо-, тепло- и газовой инфраструктуры.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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