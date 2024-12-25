ВС РФ освободили еще одно поселение в ДНР и разгромили базу наемников ВСУ

Российские военные в течение прошедших суток взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике и продолжили вскрывать оборону ВСУ на ключевых направлениях специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. Противник в совокупности потерял до 1495 военнослужащих и до 50 единиц бронетехники, орудий артиллерии, автомобилей и другой техники. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства. Село Новый Труд расположено южнее города Красноармейска (украинское название – Покровск), который ВС РФ пытаются взять в клещи.

Бойцы группировки отразили 10 контратак и нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка в ДНР.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 550 боевиков, БМП, бронетранспортер, три автомобиля и три артиллерийских орудия.

Также сообщается, что ударами авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией разгромлен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, поражена инфраструктура военных аэродромов. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.

Средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов HIMARS и 119 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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