Российским военным в ходе активных боевых действий удалось прорвать оборону ВСУ в Харьковской области и занять населенный пункт Старица. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем тг-канале.

По его словам, на отдельных участках еще продолжается зачистка села от сил противника, но несмотря на это «ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец, а также форсировали реку Старица на юго-западе от населенного пункта».

Таким образом, российские войска значительно расширили зону контроля на Харьковском направлении, также появились новые оперативные просторы для маневров, констатировал эксперт в своем тг-канале.

Кроме того, Марочко рассказал, что российские силы, воспользовавшись брешами в обороне ВСУ в селе Загрызово Харьковской области, зашли в населенный пункт.

Бойцы ВС РФ обескровили украинскую оборону на этом участке – в итоге укомплектованность личным составом на некоторых позициях ВСУ упала ниже 50%.

«Потерявшие боеспособность подразделения вынуждены оттягивать свои силы и средства для восполнения потерь и доукомплектования. Это, в свою очередь, поспособствовало образованию брешей в обороне противника, которыми воспользовались наши штурмовые подразделения», – написал Марочко в тг-канале.

На данный момент, по его данным, российские военные зашли в населенный пункт и взяли под контроль важные опорные пункты украинских боевиков.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Север» на Харьковском направлении нанесла удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, уничтожив более 40 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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