ВСУ перебросили большие силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

Украинское командование перебросило довольно существенную часть подразделений ВСУ к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью к юго-западу от Красноармейска в ДНР. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источников, украинские силы перемещены в районы населенных пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка. Украинские войска в спешном режиме готовят рубежи к обороне, рассказал собеседник агентства.

Надо отметить, что ВСУ превратили Красноармейск (украинское название – Покровск) в один из самых крупных укрепрайонов на территории ДНР. Российские войска пытаются взять Красноармейск в клещи, в окрестностях города идут тяжелые бои.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что потеря Красноармейска повлечет для Украины если не крах, то очень существенные издержки для металлургической отрасли.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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