Армия России сорвала ротацию ВСУ в ДНР, уничтожив командный пункт

Бойцы группировки войск «Центр» разгромили замаскированный командный пункт ВСУ и укрепрайон, сорвав ротацию противника на Красноармейском направлении в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар по позициям ВСУ наносил расчет 130-миллиметровой пушки М-46. После получения разведданных с координатами целей артиллеристы подготовили орудие к бою, навелись на цель и приступили к выполнению задачи, рассказали в военном ведомстве. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 15 км.

Артиллеристы произвели серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в итоге уничтожив все выявленные цели, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Точные потери в рядах противника в результате ударов в ведомстве не раскрыли.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube