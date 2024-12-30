ВСУ ударили беспилотником по больнице в Херсонской области – главврач ранен, его зам погиб

Украинские войска атаковали дроном здание Алешкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Беспилотник был направлен прямо в кабинет главного врача медучреждения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, в результате атаки погиб заместитель главврача по лечебной работе Василий Борисов – уроженец Алешек. «Это невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона. Искренние слова соболезнования семье Василия Ивановича», – написал глава региона в своем тг-канале.

Главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Как отметил Сальдо, это уже второе покушение украинских боевиков на главврача Алешкинской больницы.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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