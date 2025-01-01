ВС РФ отбили 27 контратак и продолжили наступление в зоне СВО

За минувшие сутки Армия России продвинулась на всех направлениях в зоне специальной военной операции, отбивая контратаки штурмовых групп ВСУ. Авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники наносят удары по военной инфраструктуре и скоплениям живой силы и военной техники противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Северная группировка войск бьет по формированиям врага в районах населенных пунктов Малые Проходы, Симиновка и Волчанск Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, отразили девять контратак и атаковали бригады ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка, Ковшаровка Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи, отбила одну контратаку и нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, отразили 14 контратак и атаковали силы десяти бригад противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Александрополь, Шевченко, Даченское, Славянка, Барановка, Ульяновка и Песчаное в ДНР.

Восточная группировка войск продвинулась в глубину обороны противника, отбила три контратаки и нанесла поражение танковой, двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Приднепровское, Берислав Херсонской области и города Херсон.

За сутки потери противника составили 1050 боевиков, три танка, четыре броневика, 18 автомобилей и пикапов, 16 артустановок различного калибра, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами ПВО перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», а также 66 беспилотников самолетного типа. «Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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