Три мирных жителя Запорожской области ранены при атаке дронов ВСУ

ВСУ атаковали беспилотниками автовокзал в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил он.
Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.
Мелитополь, Наталья Петрова
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