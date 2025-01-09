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Четверг, 9 января 2025, 15:58 мск

Новости Конфликт на Украине

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Три мирных жителя Запорожской области ранены при атаке дронов ВСУ

ВСУ атаковали беспилотниками автовокзал в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил он.

Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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