ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, есть раненые

Украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS супермаркет в Киевском районе Донецка. По предварительным данным, ранения получили два человека, сообщают информагентства со ссылкой на оперативные службы города.

Под удар попал супермаркет «Молоко» на Шахтерской площади, передает ТАСС. Судя по фото с места обстрела, в результате ракетной атаки поврежден фасад здания на всей площади. Кроме того, повреждены не менее 10 легковых автомобилей, сообщает РИА «Новости». В расположенных поблизости нескольких многоквартирных домах разбиты окна и повреждено балконное остекление.

Ранее сообщалось, что в Донецке и Макеевке работает система противоздушной обороны. По информации мониторинговых служб ДНР, ВСУ выпустили в направлении городов шесть ракет РСЗО «Хаймарс», информировал тг-канал «Донбасс решает».

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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