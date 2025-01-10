Армия России завершает зачистку от ВСУ Дзержинска в ДНР

Российские войска завершают зачистку от ВСУ города Дзержинска (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, мелкие очаги сопротивления противника остаются в районе шахты «Торецкая» на окраине города.
«Основное – это шахта «Торецкая», где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника», – рассказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
Он добавил, что в городе еще есть «очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты».
Ранее на этой неделе сообщалось, что российские войска выбили ВСУ с большей части территории Дзержинска, ведется уничтожение оставшейся группировки противника. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Москва, Наталья Петрова
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