Армия России завершает зачистку от ВСУ Дзержинска в ДНР

Российские войска завершают зачистку от ВСУ города Дзержинска (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, мелкие очаги сопротивления противника остаются в районе шахты «Торецкая» на окраине города.

«Основное – это шахта «Торецкая», где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника», – рассказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Он добавил, что в городе еще есть «очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты».

Ранее на этой неделе сообщалось, что российские войска выбили ВСУ с большей части территории Дзержинска, ведется уничтожение оставшейся группировки противника. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube