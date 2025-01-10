ВСУ ударили по многоэтажке в Светлодарске в ДНР: погибла женщина, еще 4 человека ранены

Украинские войска утром нанесли удар из артиллерии по жилой застройке в городе Светлодарске Донецкой народной республики. В результате обстрела погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести», – написал он в своем тг-канале.

Глава ДНР также подтвердил, что после удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Шахтерской площади в Киевском районе Донецка пострадали два человека.

По его данным, в результате обстрела значительные разрушения получил супермаркет «Молоко», ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий, уточнил он. «По предварительным данным, двое пострадавших: женщина 1963 г.р. и мужчина 2002 г.р., состояние средней степени тяжести», – уточнил он. На местах атак работают экстренные службы.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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