За ночь над регионами России сбито 85 украинских беспилотников

За минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Согласно отчетам, 31 БПЛА военные уничтожили над акваторией Черного моря и еще 14 – над акваторией Азовского моря.
Над территориями Воронежской области и Краснодарского края было сбито по 16 дронов, четыре БПЛА были уничтожены средствами ПВО в небе Белгородской области, два – над территорией Тамбовской области.
По одному беспилотнику были сбиты силами ПВО над Курской областью и Крымом.
Москва, Елена Васильева
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