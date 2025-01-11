За ночь над регионами России сбито 85 украинских беспилотников

За минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно отчетам, 31 БПЛА военные уничтожили над акваторией Черного моря и еще 14 – над акваторией Азовского моря.

Над территориями Воронежской области и Краснодарского края было сбито по 16 дронов, четыре БПЛА были уничтожены средствами ПВО в небе Белгородской области, два – над территорией Тамбовской области.

По одному беспилотнику были сбиты силами ПВО над Курской областью и Крымом.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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