ВС РФ взяли под огневой контроль поселок в Харьковской области

Армия России взяла под огневой контроль поселок Двуречной в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Определенные успехи у бойцов российской армии наблюдаются в районе Двуречной. Населенный пункт находится под огневым контролем наших войск», – сказал он в комментарии РИА «Новости».
По словам Ганчева, фронт на харьковском направлении остается «подвижным»: российские войска штурмуют позиции противника на купянском, волчанском и липцевском направлениях.
Харьков, Светлана Антонова
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