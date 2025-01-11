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Суббота, 11 января 2025, 19:31 мск

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ВС РФ взяли под огневой контроль поселок в Харьковской области

Архив. Фото: Минобороны РФ

Армия России взяла под огневой контроль поселок Двуречной в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Определенные успехи у бойцов российской армии наблюдаются в районе Двуречной. Населенный пункт находится под огневым контролем наших войск», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

По словам Ганчева, фронт на харьковском направлении остается «подвижным»: российские войска штурмуют позиции противника на купянском, волчанском и липцевском направлениях.

Харьков, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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