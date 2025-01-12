«Ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует» – Фицо признался, что сыт Зеленским по горло

Будапешт (Новый День, Елена Васильева)– Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал поведение украинского президента Владимира Зеленского, обвинив его в «попрошайничестве и шантаже» европейских стран, сообщает РБК.

«Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует. Просто это должно закончиться», – заявил Фицо на заседании парламентского комитета.

10 января Фицо заявил, что Словакия готова ввести экономические и политические санкции против Украины из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через свою территорию.

Фицо посетил Москву в декабре 2024 г., где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи обсуждались ситуация на Украине, возможности мирного разрешения конфликта и вопросы двусторонних отношений между Словакией и Россией. Основной причиной визита Фицо в Россию был вопрос транзита российского газа в его страну.

© 2025, РИА «Новый День»

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