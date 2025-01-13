ВСУ атаковали станцию «Турецкого потока» на Кубани

В Краснодарском крае украинские военные атаковали с помощью дронов компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает Министерство обороны России.

11 января налету БПЛА подверглась станция в населенном пункте Гай-Кодзор. В общей сложности ВСУ запустили девять боевых беспилотников. Все дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны.

«Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС «Русская»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что оборудование удалось оперативно восстановить. Подача топлива по газопроводу Турецкий поток» происходит в штатном режиме.

Анапа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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