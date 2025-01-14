Российская армия выдавила ВСУ с огнеупорного завода в Часовом Яре

Российские военные вытеснили ВСУ с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала». По его словам, в городе идет зачистка многоэтажной застройки.

Кимаковский рассказал, что противник оставил завод огнеупоров «после достаточно серьезного сопротивления». Российские силы отбросили ВСУ в частный сектор южнее огнеупорного завода и немного западнее в частный сектор, уточнил он.

«Сейчас уже ведутся боевые действия за пределами огнеупорного завода, и там идет зачистка как раз таки в первую очередь многоэтажной застройки, и тогда можно уже рассматривать полное освобождение города», – добавил советник главы ДНР.

Кимаковский также отметил, освобождение Часова Яра и Дзержинска (украинское название – Торецк) будет означать зачистку большой агломерации, которая находится рядом с Константиновкой. Это, по его словам, создаст благоприятный плацдарм для дальнейшего продвижения ВС РФ в ДНР.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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